建商購地封路斷生計 陽明山農民抗爭
陽明山平等里周姓農民在當地居住十多年，也在當地擁有1200坪農地，以種樹、買樹為生，多年前因配合產業道路的開闢，無償提供自家土地給台北市政府使用，方便居民通行，去年建商楊隆榮買下周姓農民農地旁的一小塊土地後，竟從今年5月開始，以搭建駁坎、堆棄廢土、停放貨車、架設欄杆等各種手段封路，不僅讓周姓農民無法運出樹木及其他農作，連附近其他農民、住戶出入受阻，行為相當惡質，農民和住戶們說：「封路起因竟為有人來徵詢我們賣地的意願，拒絕賣地後就爆發一連串的封路事件」。
建商楊隆榮曾有不動產買賣糾紛案件相當多，這次又被控在陽明山惡意封路，導致附近農民、住戶無法出入，嚴重影響農民生計，遭到檢舉罰款。雖然農民、住戶多次溝通協調，但楊隆榮完全不理，當地居民於是向台北市政府檢舉，市府針對駁坎部分裁罰楊6萬元，不過楊依舊不願讓步，平等里里長已經在里內發起連署，要求楊隆榮要還給居民基本的通行權。
台北市政府工務局日前也已將到現場進行會勘，針對農民、住戶的抗議，楊隆榮則回說，土地是他的，他本來就有權使用，並沒有惡意封路，且在8月中旬，有人挖了他種的菜、花、樹，他也有有報警，是對方作法鴨霸，同時也說原本擋路的駁坎部分已復原，而他的前科是當初股東糾紛衍生出來的官司。
(中時電子報)
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