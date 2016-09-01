霍格華茲來了！特快車10月落腳費城

真人扮演的哈利和榮恩將出現在美國的「哈利波特魔法祭」（圖/官方宣傳片截圖）

美國賓州費城（Philadelphia）近郊將於10月21日開始「哈利波特魔法祭」（Harry Potter Festival），熱鬧的盛會上將迎來哈利波特著作的所有元素，並結合費城鐵路公司，讓書中和電影中的「霍格華茲特快車」（Hogwarts Express）實際運行，勢必再次掀起粉絲的瘋狂。

10月份賓州栗子山鎮將迎來「哈利波特魔法祭」。（圖/Chestnut Hill College官網）

據《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）報導，美國賓州栗子山鎮（Chestnut Hill, Philadelphia）將舉辦「哈利波特魔法祭」，將包含黑魔法防禦課程、魁地奇比賽、活米村商店和栗子山學院（Chestnut Hill College）仿造電影場景的校園全貌，然而最讓粉絲瘋狂的是，原著中載送學生去學校的「霍格華茲特快車」，將會在當地鐵道上實際運行。

Chestnut Hill Harry Potter Festival 2016 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲

魔法祭和東南賓州鐵路局（SEPTA）合作，在魔法祭期間將特快車搬上當地鐵道，預計從栗子山西站出發，車上會有書中主角哈利、榮恩和妙麗陪你一起感受特快車。另外，如果你對原著有瘋狂的喜好，不妨參加在栗子山學院還有一年一度的第五屆哈利波特學術研討會（THE HARRY POTTER CONFERENCE），和更多粉絲一同沈浸在這個世界中。

栗子山鎮官方更為了這個盛會封街6個街區和街道，主辦方還提醒「麻瓜」粉絲們，在這個魔法祭中就是一個哈利波特的世界，別開車，去搭霍格華茲特快車來吧！

(中時電子報)