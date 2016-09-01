張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座

林全任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座。(資料照片)

行政院長林全今天中午向黨團立委證實，將任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座，指派他為救援投手，處理兆豐金後續涉洗錢疑雲危機。今上午兆豐金召開臨時董事會，決定由吳漢卿先暫代。

黨團幹事長吳秉睿剛剛證實，林全在中午便當會中證實將任命張兆順出面救火。據悉，政院昨天即研商要火速指派新人就位，上線救火，不能再指派總經理吳漢卿代理，因吳已請辭待命中。

兆豐銀是否有未爆彈仍未知，政院高層認為必須遴派一位有金融實務經驗的人上場，且要有決斷的領導者，年齡不是問題，會特殊考量超過65歲，而張兆順是會計師出身，昨出席行政院兆豐銀督導小組，在發言中理路清晰，反應靈敏，在各種條件考量下，張兆順昨天即被政院高層鎖定是首要人選。

張兆順在今天上午即傳將出任兆豐金、兆豐銀董座，他曾為陳水扁家庭會計師，在當年林全擔任財政部長時代，張兆順就直接受命於林全，先後成功處理了華僑銀行虧損、台企銀罷工事件兩大危機，而且僑銀事件還為國庫省下了原本預定要高達300億元的賠付金，屢屢受命救火，但都順利達陣，讓林全對他留下深刻的印象。

此外，在2006年，第一銀行的美國紐約分行，就因為電腦設備不符合洗錢防制的規格，時任第一金董座的張兆順親赴紐約處理，向NYDFS道歉、溝通，化解了原本即將發生的裁罰，相對於同年日本的東京銀行被因類似事件被罰6000多萬美元，張兆順危機處理的功力由此可見。

(集團連線報導)