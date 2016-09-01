赴陸洽虱目魚契作遭阻 漁民丟魚抗議
台南市虱目魚養殖協會計畫到中國大陸洽談虱目魚契作合約受阻，市府農業局今天召開漁民座談會；但漁民認為政府單位講得不清不楚，在會場外丟虱目魚抗議後，未參加會議就離去。
台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗表示，協會原定到中國大陸洽談爭取契作合約，卻經農業局轉來農委會公文指稱，「涉及政治性內容之合作行為，非經各該主管機關許可，不得為之」，行程因此受阻。
王文宗指出，與大陸哪些單位洽談需經政府許可，政府也沒有講清楚；若農業局在10天內沒有白紙黑字解釋清楚，漁民權益受影響，將會再發動漁民前往市府永華市政中心抗議。
台南市政府農業局長許漢卿表示，會再持續與虱目魚養殖協會和漁民溝通。代表漁業署出席會議的副研究員盧坤宏指出，發文是要提醒漁民檢視合約內容是否違反兩岸人民關係條例的規範；契作合約對外銷和漁民都有助益，漁業署的立場是樂觀其成。1050901
(中央社)
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