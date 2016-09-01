澎湖遭撞漁船 拖離金門

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澎湖籍漁船玉豐春（右）8月23日在金門與澎湖交界海域遭撞，26日就近拖到金門料羅港，9月1日拖離金門。中央社記者黃慧敏攝 105年9月1日

金門海巡隊今天表示，澎湖籍漁船「玉豐春」號許姓船長，經過法醫解剖初估疑為頭部撞擊後昏厥，跌入活水倉溺斃。玉豐春號已在今天由家屬委託其他漁船拖返澎湖。

海巡隊表示，船長的死因是法醫初估，一切仍以正式報告為主。

玉豐春號8月23日在金門與澎湖交界海域遭撞，26日就近拖到金門料羅港，今天拖返澎湖。1050901

(中央社)