翠玉白菜開放拍照 遊客深感幸運
故宮今天試辦展場有條件開放拍照、攝影，在南院展出的翠玉白菜吸引參觀民眾拍照，來自台東縣的遊客表示，可以近距離參觀及拍照，感到十分幸運。
故宮指出，自今天起至12月1日，試辦展場有條件開放拍照、攝影，未開放拍攝的文物，故宮將另以禁止標示註明。
故宮南院自去年12月28日開館試營運，國寶翠玉白菜移至南院展場至今，也是開放拍照的文物之一，上午許多參觀民眾得知可以拍照，紛紛拿相機或手機拍照留念。
台東縣海端鄉的農業產銷班一行人上午也到故宮南院參觀，在翠玉白菜展場時，獲悉今天是第1天開放拍照，感到很幸運，紛紛拍照留念，對於親眼觀賞到精緻的國寶文物，又能拍照留念，覺得十分難得。
故宮南院處長王士聖指出，展館內禁止拍攝團體照，禁止使用閃光燈、補光器材、腳架、自拍器等輔助器材，且拍照時間不要過久，拍攝時請勿影響安全動線及他人觀賞權益。
王士聖表示，南院自開館試營運以來，參觀已達百萬人次，尤其7、8月暑假期間，湧入參觀人潮；不過，外國遊客所占是比率並不高，因此，未來將開發外國遊客的客源。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。