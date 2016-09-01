翠玉白菜開放拍照 遊客深感幸運

故宮今天試辦展場有條件開放拍照、攝影，在南院展出的翠玉白菜吸引參觀民眾拍照，來自台東縣的遊客表示，可以近距離參觀及拍照，感到十分幸運。

故宮指出，自今天起至12月1日，試辦展場有條件開放拍照、攝影，未開放拍攝的文物，故宮將另以禁止標示註明。

故宮南院自去年12月28日開館試營運，國寶翠玉白菜移至南院展場至今，也是開放拍照的文物之一，上午許多參觀民眾得知可以拍照，紛紛拿相機或手機拍照留念。

台東縣海端鄉的農業產銷班一行人上午也到故宮南院參觀，在翠玉白菜展場時，獲悉今天是第1天開放拍照，感到很幸運，紛紛拍照留念，對於親眼觀賞到精緻的國寶文物，又能拍照留念，覺得十分難得。

故宮南院處長王士聖指出，展館內禁止拍攝團體照，禁止使用閃光燈、補光器材、腳架、自拍器等輔助器材，且拍照時間不要過久，拍攝時請勿影響安全動線及他人觀賞權益。

王士聖表示，南院自開館試營運以來，參觀已達百萬人次，尤其7、8月暑假期間，湧入參觀人潮；不過，外國遊客所占是比率並不高，因此，未來將開發外國遊客的客源。1050901

(中央社)