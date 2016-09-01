觀光客太多 西班牙民眾反彈：恐怖分子

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西班牙每年愈來愈多觀光客湧入，引發部分民眾不滿，憤而在牆上噴漆寫下「觀光客滾回家」和「觀光客：你就是恐怖分子」。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，由於伊斯蘭國（IS）威脅未歇，謹慎的旅客決定不到土耳其、埃及和突尼西亞度假，西班牙觀光業因而受惠，遊客人數大增。

今年稍早在西班牙馬約卡島（Mallorca）首府帕耳馬（Palma）歷史建築物牆上就有人憤而噴漆，寫說「觀光客滾回家，難民歡迎」和「觀光客：你就是恐怖分子」。

帕耳馬一間旅館被人破壞了4次。

發言人說：「尤其因為建築物和街道設施被人塗鴉，我們覺得可能是有一小群人不滿觀光業對這個地方造成影響，無論出於何種原因，他們想讓別人知道他們的感受。」

巴塞羅內塔（La Barceloneta）就曾抗議遊客醉酒鬧事。

西班牙觀光官員宣稱，估計今年入境旅客將有6700萬人次，數字遠高於西班牙4700萬人口。

西班牙旅遊業專家加勒戈（Rafael Gallego）表示，約12%到15%觀光客到西班牙，是因為其他國家受悲劇事件影響關閉景點。（譯者：中央社盧映孜）1050901

(中央社)