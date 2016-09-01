感人遺願 女校友大體致敬金捐母校

花蓮四維高中校友簡文欣罹患淋巴癌過世，留下一篇感恩草稿、一副捐贈大體。她的母親劉玟華強忍悲慟，今天捐出大體致敬金新台幣5萬元給女兒學弟妹作為營養午餐基金。

四維高中上午在全校師生見證下，舉辦校友簡文欣「讓愛延續慈悲基金捐贈儀式」，四維高中董事長黃英吉行動不便乘坐輪椅，為向簡文欣母女精神致敬，仍堅持要站起來抱抱安慰劉玟華。

簡文欣去年大學畢業，正努力工作賺錢，卻在今年5月因淋巴癌過世。她從4歲開始與疾病奮鬥，國中一年級時從西部到花蓮慈濟醫院就醫，確診為罕見疾病「先天性高免疫球蛋白e症」。

劉玟華說，母女倆相依為命，曾窮到只剩100元，共吃一個便當度日。女兒很孝順，雖然母女緣分已盡，但非常感恩。女兒臨終前，交代說可以捐的都要捐，因為受到很多醫生的照顧，要把身體捐出來讓醫生做研究。

黃英吉知道簡文欣的家庭狀況，找慈善機構提供免費營養午餐；在簡文欣高中發病期間，買營養品等讓她度過生病治療期。

簡文欣的手機裡留下一封草稿，「四維大家庭的溫暖，是我最幸福快樂的時光，老校長爺爺擔心我吃不飽穿不暖的叮嚀，是我最大的鼓勵，今生在人世間的功課已經修完，沒有罣礙，希望把剩餘的錢捐做慈悲基金，提供學弟妹愛心午餐，讓愛不中斷，永遠傳承下去。」1050901

(中央社)