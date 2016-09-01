樂陞董座公開信 趙天麟：犯罪嫌疑自白書

日商百尺竿頭收購樂陞破局，立委趙天麟質疑坑殺股民，樂陞董事長許金龍今天發表公開信邀趙天麟辯論。趙天麟表示，與其說這是份公開信，不如說這是「犯罪嫌疑自白書」。

趙天麟今天表示，國內外知名的併購案，例如夏普或矽品，被收購公司的經營者與獨立董事，皆戮力善盡專業經理人職責，嚴謹地確保公司與股東權益。然而被收購的樂陞公司董事長及獨立董事，在收購期間以雙方有高度共識獲取投資人信心，未預警可能的違約情事，而在違約後，卻又多次為百尺竿頭公司說項，其心可議、啟人疑竇。

他說，根據法令，發行可轉換公司債的公司經營者、董事及其二等親，皆不得參與配售，配售也必須經券商承銷，其所謂的「額度」，正是涉嫌違法主導與介入配售的明證。

趙天麟說，許金龍自白事件爆發後人在東京，接下來多數時間將停留在海外，對案件調查偵辦的證據保存產生疑慮，並有串證之虞。金管會與檢調單位不應再觀望與怠惰，應即刻傳喚許金龍等關係人進行調查。

他表示，這起案件對台灣股市與投資環境傷害甚鉅，遭坑殺股民亟須政府公權力介入求償並將不法人士繩之以法。他將持續監督，請主管機關與司法機關加油。1050901

(中央社)