A-225引進中國 起降是首要問題
世界最大的巨型運輸機A-225將落戶中國大陸，首架預計2019年下線。新浪軍事分析，大陸要生產A-225，首先得解決的一個大問題，就是飛機在哪裡起降。
A-225製造商烏克蘭安托諾夫國有企業與中國空域產業集團8月30日在北京達成多項共識，雙方就A-225落戶大陸簽署了合作協議。空域集團獲得A-225的所有技術、圖紙和產權，包括發動機。
報導表示，空域集團將在四川瀘州市和廣西貴港市建設A-225飛機的生產基地。
新浪軍事分析指出，A-225運輸機要求在4F級機場起降，起飛跑道長度3600公尺以上。
瀘州位於四川省東南部，新的瀘州雲龍機場2016年建成投入使用，機場跑道2800公尺，顯然不能滿足A-225的起降要求。
廣西貴港市沒有機場，距離貴港最近的航空港是廣西南寧吳圩機場，飛行區等級為4E-60級，跑道長度3200公尺。南寧吳圩機場的跑道長度也不能滿足A-225的起降要求。
分析指出，大陸如引進並在四川瀘州和廣西貴港生產A-225，首先必須改造兩地的機場，加長加寬跑道到4F級別。這恐非空域集團能夠自己決定，還涉及軍隊、地方、民航、中航工業等。
分析說，A-225是世界上最大的運輸機，但它最初的設計用途是運送航空飛機等超大尺寸的特種貨物，對飛行空域和起降場地適應性較差，所以用途很有限。
分析認為，大陸目前最急需的是像運20這個級別的200噸級大型運輸機，未來可能還會研製載重為100噸左右的大型戰略運輸機。對於是否需要量產A-225這種600噸級巨型運輸機，還有待斟酌。1050901
(中央社)
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