黃聯昇參訪阿根廷餐飲學校
駐阿根廷代表黃聯昇於8月29日中午參訪阿根廷私立Gatos Dumas餐飲學校，校長瓦迪維索除親自接待，並介紹學校特色及說明學生來自哥倫比亞等國，誠摯歡迎台灣與該校合辦廚藝及餐飲交流。
黃聯昇表示，國立高雄餐旅大學為培育餐旅精英的搖籃，學生除進行海外實習，並安排海外參訪活動，讓學生見習先進廚藝技能，拓展國際視野，未來或可研議學生至阿根廷進行廚藝交流。
會談中，黃聯昇並介紹僑胞在台灣街有多家台灣美食餐廳，值得前往品嘗。瓦迪維索（Ramiro Valdivieso）表示，久聞台灣是美食天堂，迫不及待希望有緣前往大快朵頤。1050901
(中央社)
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