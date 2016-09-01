綠追殺藍最有效率 郝龍斌：難怪死亡交叉來得快

國民黨副主席郝龍斌。（本報資料照片）

蔡英文政府執政已超過百日，根據台灣指標民調所公布最新調查，蔡英文總統和閣揆林全的民調皆創下新低。蔡英文的民調滿意度首現「死亡交叉」，不滿意的45％超過滿意的42.8％，國民黨副主席郝龍斌今在臉書上表示，民進黨的執政剛過百天，人事安排以及執政態度，讓人嘆為觀止。郝龍斌也直言，民進黨最有效率的事，大概就是追殺國民黨，難怪民進黨執政的死亡交叉來得如此之快。

郝龍斌表示，民進黨的人事安排充滿了酬庸和卡位，執政態度也與蔡英文當初說的「謙卑、謙卑、再謙卑」背道而馳，並指出近來段宜康的「鄙視」選民與顧立雄突然對記者發飆兩起事件，是荒腔走版。

郝龍斌提到，他聽了花蓮不少的店家說，因為「觀光客銳減」的關係，重挫花蓮暑假的觀光效益，現在狀況相當「蕭條」，他認為這些經濟狀況的改變，已慢慢浮現，呼籲民進黨要幫人民謀求更好的生活，不是讓全國人民去滿足少數人的意識型態，不管兩岸政策要如何仇中、新南向把台商帶到昏頭轉向、花時間追殺國民黨，起碼以人民和台灣這塊土地為念，別再拿台灣經濟來當實驗品和犧牲品。

(中時電子報)