綠追殺藍最有效率 郝龍斌：難怪死亡交叉來得快
蔡英文政府執政已超過百日，根據台灣指標民調所公布最新調查，蔡英文總統和閣揆林全的民調皆創下新低。蔡英文的民調滿意度首現「死亡交叉」，不滿意的45％超過滿意的42.8％，國民黨副主席郝龍斌今在臉書上表示，民進黨的執政剛過百天，人事安排以及執政態度，讓人嘆為觀止。郝龍斌也直言，民進黨最有效率的事，大概就是追殺國民黨，難怪民進黨執政的死亡交叉來得如此之快。
郝龍斌表示，民進黨的人事安排充滿了酬庸和卡位，執政態度也與蔡英文當初說的「謙卑、謙卑、再謙卑」背道而馳，並指出近來段宜康的「鄙視」選民與顧立雄突然對記者發飆兩起事件，是荒腔走版。
郝龍斌提到，他聽了花蓮不少的店家說，因為「觀光客銳減」的關係，重挫花蓮暑假的觀光效益，現在狀況相當「蕭條」，他認為這些經濟狀況的改變，已慢慢浮現，呼籲民進黨要幫人民謀求更好的生活，不是讓全國人民去滿足少數人的意識型態，不管兩岸政策要如何仇中、新南向把台商帶到昏頭轉向、花時間追殺國民黨，起碼以人民和台灣這塊土地為念，別再拿台灣經濟來當實驗品和犧牲品。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。