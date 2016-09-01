加拿大申請加入亞投行

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加拿大財政部長比爾·莫諾(Bill Morneau)8月31日在北京表示，加拿大決定正式申請加入由中國主導、並已於1月開業的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）。

《日本經濟新聞》1日報導，在七大工業國（G7）之中，沒有加入亞投行的國家將只剩下美國和日本。亞投行2017年有望在成員國數量上超過日美主導的亞洲開發銀行（ADB）。

報導引述亞投行消息透露，莫諾在同一天的記者會上表示，世界經濟要取得成功，需要戰略性合作關係以及對外開放，闡明了加入亞投行的意圖。亞投行行長金立群對加拿大的決定表示歡迎，並稱「相信加拿大將對亞投行的發展作出巨大貢獻」。

報導提到，目前，亞投行已有中國、韓國、英國、德國、法國和意大利等作為創始成員國共57個國家參加；針對第2批成員國的加入，亞投行的計劃是，如果在9月底之前提出申請，將在2017年初批准。除了加拿大以外，希臘等國被認為也在考慮申請加入。

(旺報)