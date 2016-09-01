母攜2子燒炭亡 殯儀館相驗家屬頻拭淚

悲傷的家屬相互扶持為蕭女母子辦理後事。（王揚傑攝）

家屬看著亡者大體，忍不住掩面哭泣。（王揚傑攝）

35歲蕭姓女子疑因感情因素，昨晚和1對年幼子女在中和烘爐地座車內燒炭身亡。今天中午，檢察官率法醫至新北市立殯儀館進行相驗，蕭女的數名家屬也到場協助釐清案情。

相驗過程中，家屬各個神情哀戚，有人更是捶胸頓足、淚如雨下。1位女性家屬語帶不滿說，整個上午還是不見小孩的爸爸出面，現在人都往生了，也沒什麼好說了。

檢察官相驗後隨即發還家屬3人的大體，家屬在哀傷中為蕭女母子辦理後事。

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(中時)