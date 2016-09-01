曼谷塞車 每天耗燃油費近億泰銖

曼谷是國際大都會，塞車情況也舉世聞名，根據調查，曼谷市每天因塞車消耗掉的燃油費達9700萬泰銖，警方因此決定派出更多警察在路口指揮交通。

泰國政府的道路交通安全委員會引述去年統計，泰國曼谷及周邊省大約有900萬輛汽車登記在案，但曼谷市區的道路容納量最多是150萬輛，造成曼谷部分地區始終塞車，如果遇到上下班的尖峰時間降雨，塞車情況更會延至中午或深夜。

泰國道安會指出，每天耗費在塞車的油料費用估計超過9700萬泰銖（約新台幣9275萬元），一年就將近350億泰銖的燃油浪費在塞車，不但浪費資源也影響環境和生活。

泰國國家警察總局已決定增派更多警察在尖峰時間於各路口指揮交通。副總理普拉威也提出自小客軍共乘制度，不要一個人一部車進入市區。

曼谷塞車問題由來已久，目前興建中的捷運系統約有6條，預計到2029年大曼谷地區有19條捷運可以營運（目前僅3.5條營運中），但曼谷全年如夏，許多人寧可駕車享受冷氣，也不要搭大眾運輸工具。1050901

(中央社)