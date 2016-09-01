抗議霸凌軍公教 退休軍公教九三上街

退休軍公教3日將上街抗議年金改革抹黑軍公教，監督年金改革行動聯盟發言人吳斯懷今表示，退休軍公教依法過退休生活「何錯之有？」政府霸凌軍公教，聯盟呼籲大家走上街頭抗議。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

聯盟今天在台北火車站前舉行行前第三波記者會，退役將軍、聯盟發言人吳斯懷說，政府失去人民信任，這100天以來，重大政策不斷轉彎，總統說的和行政院說的不一樣，府院黨三頭馬車，「叫我們相信誰的善意？」

他說，這政府說話不算數，人民已經不信任政府，還沒開年金改革委員會，就宣告1年內要完成年金改革，意思就是有沒有共識不重要，反正1年要完成；還沒開會就告訴國民，年金改革要法律溯及既往，不適用信賴保護原則，「這是政府霸凌軍公教」。

吳斯懷說，政府與其表達假心假意的善意，不如真實面對、誠懇聽退休軍公教聲音，他呼籲退休軍公教9月3日那天為了尊嚴榮譽站出來，退休軍公教不是既得利益者，為國家付出青春，依法過退休生活，「我們何錯之有？」

聯盟的新聞稿指出，今天軍公教勞警消人員會走上街頭，就是因為長期受到污名化的結果，今天走出來，是要反污名、要尊嚴，也希望年金可以好好的改，但不要有文革式、針對性的改；也希望不要把軍公教警消與勞工對立起來。1050901

(中央社)