高市果菜市場拆遷 民抗爭不休

高市府今天動員數百警力配合農業局拆遷牴觸果菜市場北側的住戶，有居民身綁鐵鏈持桶裝瓦斯抗爭，批評市府漠視地主權益。

現場指揮官農業局副局長鄭清福，他與居民溝通說，市府多次協調也提出救濟專案，希望改善惡劣的居住環境，一次解決果菜市場、排水和交通問題。

位在高雄市民族路上的果菜市場不敷使用，市府規劃擴建，建設案懸宕近40年，市府規劃結合開發工程，打通十全路和覺民路，另闢建滯洪池，一次解決水患和紓解交通。

牴觸戶吳富雄身綁鐵鏈，靜坐在數桶桶裝瓦斯旁要守護家園，他批評市府未妥善照顧到私有地地主權益，用每坪新台幣410元的價格補償，另一地主林鉚存說當地目前每坪逾百萬元的地價，居民還說前市長王玉雲同意「減半徵收」，市長陳菊卻要迫遷。

百餘戶牴觸戶剩13個地主未領補償，他們堅持無法接受市府的救濟方式。他們展現他死守家園的決心，現場除牴觸戶還有數十名年輕人聲援，痛批高市府罔顧人民有權益。吳富雄指陳菊像「女皇」，霸權、濫權、犧牲人民權益，他靜坐抗議、淚流滿面，揚言明天起就要在市府前露宿。

還有出家師父不滿老家被拆，出面陳情，鄭清福說之以理，也強調市府有救助專案，兼顧地主權益。鄭清福說，市府為協助中低收入及弱勢住戶完成遷移，除給予1.5至2倍救濟金優厚條件，並協助其相關遷移事宜，未來會在北側興建店面，用低價優先出租給地主，以彌補其損失。

市府執法態度堅定，一早先斷電，並視狀況以怪手擊毀數棟鐵皮建築。1050901

(中央社)