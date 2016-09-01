前第一銀行董座張兆順將接任兆豐董座

我要評比

民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，行政院長林全中午與立委便當會，表示將任命前第一銀行董事長張兆順，接任兆豐金融控股股份有限公司董事長。

吳秉叡表示，張兆順富有經驗，過去又是會計師，希望他能好好整頓兆豐金，相關人事手續這兩天會完成。

兆豐金昨天公告，徐光曦辭任兆豐金、兆豐銀董事長，並同時辭去董事職務。兆豐金控今天上午召開臨時董事會決定由總經理吳漢卿暫代董座。1050901

(中央社)