YouBike系統當機 彰縣50個站點完修

全台YouBike系統大故障，彰化縣城市暨觀光發展處今天指出，彰化縣內截至下午1時為止，已有50個站點修復成功，提醒民眾先上網查詢。

全台灣的YouBike系統因台中、彰化進行系統更新發生錯誤，造成全台灣的YouBike系統大當機，不過系統已慢慢修復，而YouBike公司也提出道歉方案，9月2日到3日，會員租借第一個小時免費。

至於在彰化縣的系統方面，彰化縣城觀處指出，截至下午1時為止，已有50個站點恢復正常，像是彰化火車站前後站、彰化縣政府、彰化縣立圖書館等站點都已經恢復正常，至於還沒有完修的場站沒有辦法借車，但是仍然可以還車。

城觀處指出，搶修進度每小時都會進行更新，提醒民眾要租借單車之前先查詢官網或是用手機APP進行查詢，確認站點是否已經恢復正常營運，再前往租借YouBike，以免撲空。1050901

(中央社)