洪秀柱：黨產條例違憲 聲請釋憲
國民黨主席洪秀柱今天針對黨產條例提出十大違憲條文，並表示已向司法院大法官會議聲請釋憲。國民黨先針對聲請釋憲門檻釋憲，再請大法官允許國民黨35席立委針對黨產條例釋憲。
立法院通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，行政院不當黨產處理委員會於昨天掛牌；洪秀柱上午在國民黨秘書長莫天虎、考紀會主委劉漢廷等人陪同下舉行記者會，列出黨產條例十大違憲之處。
洪秀柱說，國民黨上午9時許，已向司法院大法官提出釋憲聲請，期待司法院大法官主持正義，受理聲請並且及時做出解釋，維護台灣政黨政治及民主政治的正常發展。
她指出，民進黨政府打著轉型正義、政黨公平競爭的旗幟，制定黨產條例，真正用意是想消滅國民黨，讓民進黨從此「唯我獨尊」，再沒有任何競爭對手。
洪秀柱說，民進黨自稱以實質法治國的原則為依據，參照德國處理東德財產的方式立法，只是企圖合理化法條。民進黨已經兩度執政，怎可援引東德案例，這是引喻失義，自我否定。
她表示，黨產條例是不倫不類的立法，違憲條文太多，法律界有人戲稱是法律的違憲大全。
國民黨立法院席次35席，不足釋憲門檻的38席，如何提出釋憲？劉漢廷表示，國民黨採連環套的聲請釋憲方式，先以政黨名義，針對大法官審理案件法第5條第1項第3款，必須要有1/3立委、也就是38席立委才可以聲請釋憲的規定，聲請大法官解釋。
他說，之後請求大法官對此做出一個破例允許國民黨聲請釋憲的決定，再由國民黨35席立委正式提出對黨產條例的釋憲案。1050901
(中央社)
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