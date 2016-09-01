2邦交國大使調動 謝妙宏成薩國女大使

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外交部宣布新一波駐外人事異動，調動2個邦交國大使，外交部中部辦事處處長黃榮國接任駐宏都拉斯大使、駐厄瓜多代表謝妙宏則接任駐薩爾瓦多大使，她是第2位西語系女大使。

根據外交部公告，特任的駐宏都拉斯共和國大使郭永樑辭職，遺缺由黃榮國接任，他曾擔任過駐玻利維亞代表處副代表、駐秘魯共和國大使。

此外，駐薩爾瓦多大使李新穎將返國接任國際經濟合作司長，遺缺由謝妙宏接任，特別的是她是繼前駐尼加拉瓜大使邢瀛輝之後第二位西語系女大使，另拉美司副司長鄭力城則接任駐厄瓜多代表。

李新穎是國立台灣大學財務金融碩士，曾擔任行政院金融監督管理委員會副處長及代理處長，也擔任過北美事務協調委員會副秘書長、駐阿根廷代表及駐墨西哥代表，具有金融及外交資歷。

外交官員指出，原任大使除辭職外，這次異動主要是外派時間很長，皆已完成階段性任務。1050901

(中央社)