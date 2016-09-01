長治鄉公所工程弊案 3人遭收押

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檢調查出屏東長治鄉公所業者涉嫌勾結公務人員，以脅迫方式「截標」道路工程，1日收押2名業者和公所傅姓秘書。鄉長許玉秀（圖）與先生劉富榮交保，檢方將調查是否有收受回扣。（取自許玉秀臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月1日

檢調查出屏東長治鄉公所業者涉嫌勾結公務人員，以脅迫方式「截標」道路工程，今天收押2名業者和公所傅姓秘書。鄉長許玉秀與先生劉富榮交保，檢方將調查是否有收受回扣。

屏東地檢署表示，2名黃姓與1李姓不法集團成員，為使另1名黃姓業者得標，涉嫌於民國104、105年間，以強暴、脅迫等方式，使有意投標長治鄉公所道路工程等標案廠商不敢投標。

檢方表示，這群不法份子並在截止投標日時，在長治鄉公所前以「顧標」或「截標」方式，使部分有意投標廠商見狀放棄投標，並有長治鄉公所公務員參與，使特定業者以98%以上的標比率，得標長治鄉公所104、105年度道路等至少5項工程。

檢察官指揮調查局屏東縣調查站、高雄市調查處、屏東縣警察局刑事警察大隊共同偵辦，昨天搜查鄉公所、鄉長許玉秀住處等12個場所，傳喚涉嫌人及證人共13人。

檢方追查不法集團的2名黃姓及李姓成員、黃姓業者，以及長治鄉長許玉秀與先生劉富榮、傅姓秘書等7人涉嫌違反政府採購法、貪污治罪條例等罪嫌重大。訊後許玉秀新台幣30萬元交保、劉富榮20萬元交保，李姓與黃姓業者3萬元交保。

不法集團的兩名黃姓成員、傅姓秘書等3人有逃亡、湮滅、偽造、變造證據勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向法院聲押獲准。1050901

(中央社)