牛排搶配牛肉丸 大學生美食展奪銀
彰化大葉大學學生參加台灣國際美食節挑戰賽，3年級學生邱姿雅以牛排搭配牛肉丸，加上南瓜泥和香料番茄，拿下西式牛肉組銀牌。
台灣廚藝美食協會日前在台中舉辦第一屆的台灣國際美食節-TCAC挑戰賽，有來自韓國、馬來西亞、大陸以及香港等10多個國家的好手參賽，其中就讀大葉大學餐旅管理系的邱姿雅以及王宣凱拿下2銀1銅。
其中就讀3年級的邱姿雅參加西式牛肉組拿下銀牌，而該組金牌從缺，邱姿雅的煎烤牛肉外面包覆開心果，搭配牛肉丸、培根馬鈴薯塔、南瓜泥以及香料番茄，讓人可以一次品嘗到牛排和牛肉丸的美味，以雙主菜的形式上菜供品嘗。
邱姿雅說，5月底前往參加泰國廚藝賽時，只差0.5分就可以拿到小金人，一直覺得很可惜，這次再度有參加比賽的機會，她於是以小金人為目標，不過雖然她在青年組拿下西式牛肉最高分，不過還是跟小金人擦身而過。
指導邱姿雅參賽的餐旅系老師彭建治指出，台灣國際美食節-TCAC挑戰賽是台灣廚藝界的盛事，比賽規定要在1小時內完成1式2份的料理，由曾獲得世界廚師協會認證的國際評審組成的評審團評分，青年組沒有人奪金，同學能拿下銀牌已經很難得。1050901
(中央社)
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