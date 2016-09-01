「小燕子」離婚掀家醜得抑鬱症：怕出門被吐口水
曾在《還珠格格》中演出第二代「小燕子」的黃奕，前年因與第二任丈夫黃毅清離婚互咬，兩人隔空在網上互掀家醜，鬧得沸沸揚揚，所幸近日事件總算落幕，近日黃奕上北京衛視節目《苗阜秀》，直言第二次離婚時得了抑鬱症，「我不敢出門，我怕出去被人吐口水。」
黃奕在節目中談及自己兩次失敗婚姻，還大方被來賓吐槽「看男人眼光差」，2009年她嫁給第一任丈夫姜凱，兩人才認識41天就閃婚，一年後又閃離，黃奕回憶說：「20歲開始就渴望家庭，在戀愛中經歷了背叛，經歷了之後就不想戀愛，只想結婚，就匆匆的結婚，然而也匆匆離婚。我很少失敗，我不想有挫敗的感覺、失戀的感覺，沒有勇氣面對任何人。」
而對於外界較清楚的第二段婚姻，黃奕說，離婚那年是她一生中最低落的時刻，「有的聲音，網絡上的聲音都是攻擊你的。我不敢出門，我怕出去被人吐口水」，並透露當時患了抑鬱症，「別人跟我說什麼都不想理睬，我覺得已經失去了全部，我徹底完蛋了」，幸好最後為了女兒，黃奕決定打起精神面對一切，「我只有為母則剛，怎麼都要爬起來。」
(中時電子報)
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