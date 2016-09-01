瞄準無人機前景 北科大成立行動通訊實驗室

航太產業為總統蔡英文力主發展五大創新產業之一，加上無人機近年發展迅速，台北科技大學今天表示，與經緯航太公司共同設立「前瞻行動通訊實驗室」（ACT實驗室），今天正式揭牌後，未來將發展無人機專用的行動通訊技術，讓無人機拍到的影像可以即時傳輸到地面控制站，並培養更多台灣的航太生力軍。

台科大表示，經緯航太是台灣首屈一指兼具無人機研製及後端資料分析業者，ACT實驗室由經緯航太斥資2000萬打造，之後將由致力發展台灣本土火箭的北科大電子系教授林信標擔任實驗室主持人。

北科大校長姚立德指出，無人機目前主要應用在國土探勘、救災應變、環境監控、氣象偵測等，但隨著飛行高度越高，卻可能影響到通訊傳輸的速率和準確度，因此實驗室初步規劃，將以無人機即時影像訊息資料的傳輸技術，作為研發首要項目，希望明年能交出不錯的成績單。

林信標透露，實驗室中光是電波無響室的建置就要1000萬元，至於軟體部分，電資學院約7位專長在電波研究的教授、副教授，將率領數十位研究生利用精密的儀器設備進行無線通訊的研究，未來研究成果將有助提升國內航太產業的品質。

(中時)