一把琴點燃新生命 新北愛樂種子發芽

台北愛樂執行「愛樂種子ST計畫」，扶助弱勢孩童學音樂，希望讓生命曲折的孩子們，心靈有所依靠，逆境向上。企業並贊助國家音樂廳門票，讓孩子有機會聆聽古典音樂。

台北愛樂管弦樂團將於6日在國家音樂廳公演「愛的禮讚」音樂會，由愛妮雅化妝品集團贊助400張門票，贈送新北市大觀藝術教育園區中山、大觀、沙崙國小及新莊區思賢國小學童。

台北愛樂今天表示，學音樂是台灣多數有錢人孩子才有的機會，音樂教育機會不均，許多孩子被隔絕在音樂外，弱勢家庭更是遙不可及的夢想。

「Sistema Taiwan愛樂種子音樂教育」計畫，延續委內瑞拉音樂家艾伯魯博士（Jose Antonio Abreu）41年前貧民區教育計畫，從西元2012年開始，投入台灣慈善音樂教育，確實看到孩子們正逐漸轉變。

新北市板橋區板橋中山國小、沙崙國小、土城區安和國小、新莊區思賢國小，利用閒置空間成立角落音樂教室，台北愛樂提供師資及樂器，扶助弱勢及邊緣家庭孩子學音樂，改變生命歷程，克服現實生活困境。

企業並贊助門票提供學童到國家音樂廳欣賞音樂，，音樂老師李琦瑋在會前，教導孩子音樂會禮儀，與樂曲導聆，實踐欣賞藝術教學。

「愛樂種子」副秘書長謝淑莉表示，熱血音樂教師透過小提琴訓練孩子團隊精神，在合奏中，學會自重、與別人互助合作，建立自信及成就感。

擔任召集人的游家輔老師，是今年台灣國樂團青年指揮比賽「菁英爭揮 II」第一名，他說，曾車禍腦傷一度失聰，更體悟人生最重要的是珍惜與付出。

陳仕杰為現任蘭陽交響樂團指揮，令人感動的是，每週從宜蘭來回100多公里，到新北市沙崙國小，糾正學童拿弓姿勢，一下又忙著指導按弦位置。他說，「看見孩子的努力，發亮的眼神，讓我知道，社會最不被看到之處，就是最需要的地方。」

留學法國的小提琴家蔣宗憲教小學生拉琴，他說，「這是生命中最有意義的兩小時課程」。

熱血的大提琴老師陳宗漢則希望透過音樂學習過程，教育孩子面對拙折、遵守紀律，「大提琴將是孩子這輩子最好的朋友。」

板橋中山國小校長王健旺表示，如何引導孩子欣賞藝術，是近年來推廣藝術教育的重點，但孩子進音樂廳欣賞音樂的機會卻很少，看見孩子專注、沉靜的拉琴，拿到票的興奮，他說「圓夢的感覺令人感動」。

台北愛樂表示，透過音樂教育號召青年音樂家投入社會服務，改變弱勢孩子生命歷程，亟需募集提琴老師及二手樂器提琴、電吉他及木吉他，需要更多有使命感音樂老師及志工加入，報名專線為：(02)2397-0979，或「愛樂種子Sistema Taiwan」臉書，填寫報名表。1050901

(中央社)