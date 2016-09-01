兆豐金事件 學者籲開除曾銘宗及桂先農

成功大學法律系教授許忠信今天針對兆豐銀被罰表示，金管會對兆豐紐約分行有監理責任，前金管會主委曾銘宗及前銀行局局長桂先農怠忽監督之責，呼籲國民兩黨開除兩人。

許忠信今天召開記者會表示，兆豐銀行事件顯示時任金管會主委的國民黨立委曾銘宗及前銀行局長、現任金管會副主委桂先農嚴重怠忽跨國銀行監督之責，呼籲國民黨應開除曾銘宗黨籍，免除立委之職，而民進黨也應免除桂先農的職務，以示負責與改革的決心。

許忠信說，根據先進國家銀行監理的非正式組織巴賽爾銀行監督委員會於1975年協議的「母國監督原則」，海外分行之監督並非地主國監督機關的責任而已，而是母國監督機關要負主要之責任，這是先進國家一般接受的原則，因此金管會對兆豐紐約分行亦負監理責任。

他指出，桂先農與曾銘宗先後曾表示金管會不管海外分行的言論，顯然是在規避金融監理責任，兩人非但沒受到懲處，還各自高升到林全內閣的金管會副主委及國民黨不分區立委，顯然獎懲失序。

對此，曾銘宗今天也表示，許忠信的專業不在金融管理，對整個事情也有誤解。他2月1日就任立委，就已經離開金管會主委的職務，檢查報告是在2月9日才出來、5月才送金管會，跟他沒有關係。

他說，海外銀行的監理，很重要的原則是當地國為主，當然母國也要一定的監理，但原則是地方監理為主，以花旗銀行為例，在台灣超過50年，美國從來沒有派人來檢查過，匯豐銀行在台灣也30、40年，英國也從來沒檢查過。

曾銘宗說，如果許忠信願意的話，可以與許忠信公開辯論。1050901

(中央社)