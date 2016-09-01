國際青年大使訪問帛琉公演廣獲好評

我要評比

中華民國國際青年大使近日訪問邦交國帛琉公演，吸引帛琉教育及財政部長等許多政要及數百名觀眾出席觀賞，團員們賣力演出獲得好評。

駐帛琉大使館今天表示，105年度國際青年大使交流計畫亞太團8月29日晚間在帛琉葛瑪榮文化中心（Ngarachamayong Cultural Center）舉行公演，駐帛琉大使曾永光邀請帛琉各界政要友人出席觀賞，現場氣氛熱烈。

當晚公演現場約有300名觀眾，帛國教育部長索辛頓（Sinton Soalablai）、財政部長沙丹（Elbuchel Sadang）、參議院衛生委員會主席皮珊卓（Sandra Pierantozzi）、參議院能源基建委員會主席陶瑞賓（Joel Toribiong）及葛薩州（Ngchesar）州長戴杜安（Duane Hideo）等帛方政要亦受邀出席。團員們賣力演出，觀眾紛紛對表演表示激賞。

由外交部主辦的國際青年大使交流計畫亞太團在8月27日至8月30日訪帛，除公演外，並參觀素有「小白宮」之稱的帛琉新都政府大樓，並由參議長陳坎薩（Camsek Chin）親自接待。

青年大使們另與帛琉社區大學（Palau Community College）及敏正堤高中（Mindszenty High School）學生互動交流，並參訪台灣技術團及水畜產合作計畫。1050901

(中央社)