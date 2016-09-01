楊紫瓊相中Herny主演 讚帥氣如秦漢

影星楊紫瓊在新片「美味秘方」中除擔任女主角，還身兼總監製，與劇組一同挑選台裔韓星Henry擔綱男主角，楊紫瓊盛讚Henry演戲時的帥氣程度，簡直就像當年的「秦漢」。

楊紫瓊過去在電影中多以「豪氣女俠」形象現身，這回在新片「美味秘方」中收起一身好武功，棄刀槍改拿刀叉，演起美食評論家與美食節目製作人。對於轉換風格，楊紫瓊笑問，「難道大家會以為我老了，打不動了嗎？」

事實上，楊紫瓊這回除擔任女主角，還身兼總監製，她說，「這次不會再為打而打，而是想要嘗試更多的角色與身分。」她也認為，觀眾最喜歡的就是「家」和「吃」兩個元素，該片結合兩者、融入創意說故事，盼能打動觀眾的心。

「美味秘方」的男主角由楊紫瓊與劇組一同挑選韓團台裔成員Henry（劉憲華）擔綱，這也是Henry首度進軍大銀幕的作品，因劇情需要還遠赴泰國接受近4個月的廚藝特訓，每天都練習近5個小時，提升廚藝技巧。

對於跟小自己將近30歲的小鮮肉合作，楊紫瓊笑說，「我當然喜歡跟小鮮肉合作，年輕世代的能量非常棒，雖然他年紀小，但我們溝通非常自然，真的很開心。」楊紫瓊更盛讚Henry，演戲時的帥氣程度，簡直就像當年的「秦漢」，是新生代演員當中，最看好的男星之一。

「美味秘方」劇情講述知名電視節目製作人茱莉亞（楊紫瓊飾演），自從挖掘到國際廚神大衛（黃經漢飾演）之後，隨即尋找下一屆新任廚神，並為此舉辦「國際食神爭霸賽」。而自小與爺爺相依為命，並與爺爺學做家常菜的馬克（Henry飾演），為了保住自家即將倒閉的中餐館，決定從新加坡飛往上海參加競賽。

「美味秘方」將於9月9日在台上映。1050901

(中央社)