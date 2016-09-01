培育優質幹部 全聯攜手亞大產學合作

亞洲大學今天與全聯福利中心簽訂全聯優質幹部培育計畫，全聯將提供實習機會，讓亞大學生到各分店實習半年，並提供高額青年夢想獎學金，讓學生安心就學，培養未來就業職能。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大一向重視與企業產學合作的機會，目前已與106家知名品牌企業簽約合作培訓，保證學生就業，這次再與全聯福利中心簽約合作優質幹部培訓計畫，不但可以協助支援全聯在展店所需的人力，同時也讓亞大學生學以致用、畢業即就業，雙方協力邁向合作雙贏的目標。

全聯福利中心執行長謝健南說，全聯正在啟動第2次流通革命，現有總店數877家，預計2017年門市數衝刺達1000店、2020年營業額突破新台幣2000億元目標，需要大批基層領導人才。

此外，為了鼓勵亞大優秀學生在學期間就能培養零售流通產業專業能力，全聯第1期培訓提供50萬元獎學金給亞洲大學，只要學生對這個產業有興趣，不僅在校時可領取獎學金、免費上培訓班課程，還可以到全聯全省各分店實習半年，表現優秀的學生優先參加13個月儲備幹部培訓，未來將可擔任全聯店長的工作。1050901

(中央社)