超商玻璃牆變身充電站 大葉綠能創意奪冠

大葉大學學生創新改良薄膜太陽能電池，參加2016東華盃太陽光電創意應用競賽，勇奪太陽光電產學合作創意組第一名。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學陳宇霖（右起）、劉廷軒、黃俊瑋、陳俊瑋等四人，以「整座城市都是我的充電站」概念，成功研發可透光的綠能玻璃帷幕，勇奪全國競賽冠軍獎座。（謝瓊雲翻攝）

整座城市都是我的充電站！大葉大學材料系與電機所學生將薄膜太陽能電池應用在玻璃建材上，研發出既可發電、蓄電又可透光的太陽能玻璃帷幕，近日勇奪太陽光電創意應用競賽產學合作創意組全國第一名，不僅抱回10萬元獎金，專利也吸引不少廠商主動上門洽談開發量產計畫。

電機工程學系碩士生劉廷軒說，很多人都曾遇過出門在外，手機沒電卻找不到地方充電的窘況；團隊就太陽能電池應用進行創意發想，改良過去薄膜太陽能電池不透光的缺點，成功打造綠能玻璃帷幕。

劉廷軒表示，專利研發成果，讓具有隔熱效果的薄膜太陽能電池，恢復玻璃般穿透特性，白天發電、又可作投影幕，透過蓄電和無線傳輸裝置，電力可24小時供應給投影機和手機。

以140公分高、110公分寬材積估算，每小時發電量足以供應30至40支手機充電，加上近年薄膜太陽能玻璃價格大幅下滑，成本比一般隔熱玻璃便宜3、4倍。

指導教授、大葉研發長連水養說，薄膜太陽能玻璃帷幕圖樣可客製化，搭配投影裝置，消費者等待手機充電同時，還可邊觀賞超商播放的影片，達到宣傳效果；未來學校將積極輔導學生青年創業，產製商用和家庭落地窗，帶動臺灣綠能產業發展。

(中時)