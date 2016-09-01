超商玻璃牆變身充電站 大葉綠能創意奪冠
整座城市都是我的充電站！大葉大學材料系與電機所學生將薄膜太陽能電池應用在玻璃建材上，研發出既可發電、蓄電又可透光的太陽能玻璃帷幕，近日勇奪太陽光電創意應用競賽產學合作創意組全國第一名，不僅抱回10萬元獎金，專利也吸引不少廠商主動上門洽談開發量產計畫。
電機工程學系碩士生劉廷軒說，很多人都曾遇過出門在外，手機沒電卻找不到地方充電的窘況；團隊就太陽能電池應用進行創意發想，改良過去薄膜太陽能電池不透光的缺點，成功打造綠能玻璃帷幕。
劉廷軒表示，專利研發成果，讓具有隔熱效果的薄膜太陽能電池，恢復玻璃般穿透特性，白天發電、又可作投影幕，透過蓄電和無線傳輸裝置，電力可24小時供應給投影機和手機。
以140公分高、110公分寬材積估算，每小時發電量足以供應30至40支手機充電，加上近年薄膜太陽能玻璃價格大幅下滑，成本比一般隔熱玻璃便宜3、4倍。
指導教授、大葉研發長連水養說，薄膜太陽能玻璃帷幕圖樣可客製化，搭配投影裝置，消費者等待手機充電同時，還可邊觀賞超商播放的影片，達到宣傳效果；未來學校將積極輔導學生青年創業，產製商用和家庭落地窗，帶動臺灣綠能產業發展。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。