引頸期盼10多年 橋頭地方法院今揭牌

橋頭地院今落成，司法院長賴浩敏(左)、橋院首任院長莊秋桃(右)共同揭牌。(郭韋綺攝)

橋頭地檢署揭牌。(郭韋綺攝)

橋頭法院首任院長莊秋桃(左五)團隊合影，見證歷史性一刻。(郭韋綺攝)

法務部長邱太三(右)親授印信給首任橋檢檢察長王俊力。(郭韋綺攝)

橋頭地檢署。(郭韋綺攝)

橋頭法院。(郭韋綺攝)

刑事大法庭。(郭韋綺攝)

籌備多年的橋頭地方法院今天(1日)落成，上午10時舉行就職典禮，法院和地檢署同天掛牌成立，司法院長賴浩敏頒授印信給首任橋院院長莊秋桃，隨後致詞時強調，人民的信任是司法的命脈，未來法院不再是衙門，而是為人民服務的地方；隨著橋院成立將可改善大高雄地區270多萬人口共用一個法院的困境。

賴浩敏表示，高雄地方法院因案量不堪負荷，影響司法審判品質，為了改善此情形，橋院從民國90年起開始規畫、覓地到興建，長達10多年，籌備過程充滿艱辛和挑戰，如今終於落成啟用。

他說橋頭法院院區設置生態池、步道及公共裝置藝術，還被財團法人台灣建築中心評鑑為黃金級綠建築，將成為國內法院領頭羊及指標。

首任橋院院長莊秋桃，司法官18期結業，曾擔任一、二審法官，高雄少年法院院長及高分院庭長，資歷完整，莊說，橋院同仁與地檢署都來自雄院，已有默契在，有信心司法審理將更優質有效率。

橋頭地檢署檢察長王俊力指出，目前法務部核定橋頭地檢人員共182人，其中主任檢察官7人、檢察官39人、檢察事務官22人、觀護人10人及書記官47人，另法醫及檢驗員2人、法警17人。

他表示，橋檢轄區包含左營、仁武、岡山、湖內、旗山、六龜6分局共26區，103年和104年偵查案件分別是11003及11058件，案量不少，因事務繁雜，將請示上級爭取設置襄閱主任檢察官。

另，院檢之間因有一路之隔，隔著經武路相對望，考量人犯移送隱私及杜絕劫囚，也將與法院商議盡快興建地下安全通道。

轄區26區為橋頭、左營、楠梓、大樹、鳥松、仁武、大社、岡山、 燕巢、永安、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、湖内、茄萣、田寮、旗山、美濃、内門、曱仙、 杉林、六龜、那瑪夏、桃源、茂林。

(中時)