台中100站iBike 全數修復完畢
終於修好了！昨天凌晨全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，台中市政府交通局今天（1日）表示，經人工逐站搶修，全市100站iBike已經在上午全數完成修復，恢復正常使用。
交通局長王義川說，昨天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統也因此受到影響，需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復。
在工程人員積極搶修下，全市100個iBike站點，今天上午已全數修復完成，比原本預定的兩天，提早半個工作天，民眾可正常恢復租借使用。
但很多民眾可能還不知道，中午以後多處iBike站點的車子還很多，一名學生下午到市府旁的iBike站使用成功，高興的租賃iBike騎著去中區，還表示「平常騎iBike習慣了，沒有iBike還很不方便！」
(中時)
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