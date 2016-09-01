奧蘭多水邊露出 前妻可兒看不下去：我要送他泳褲
「精靈神箭手」奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 與流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)愛正濃，兩人不僅公開放閃超大方，感情更深到可以在戶外坦誠相見，日前奧蘭多被拍到帶凱蒂去戲水划船，坐在女友身後的他竟脫個精光，勇猛露鵰照瞬間在網上瘋傳，這消息奧蘭多的前妻米蘭達可兒(Miranda Kerr)也知道，讓她受訪時忍不住說：「我得送他泳褲」。
「天使超模」米蘭達最近到廣播節目「Kyle and Jackie O」宣傳自己代言的泳裝新系列產品，被問到前夫露鵰一事，米蘭達表示，此事是由當事人告知她的，離婚後仍關係融洽的兩人，平常就有保持聯絡，某天奧蘭多傳了訊息給她，說：「嗯…我實在頗尷尬，有一些照片曝光了，我覺得該讓妳知道一下」。
米蘭達在了解狀況後也傻眼，回應了前夫：「噢…好喔…所以你在想什麼？講真的，你到底在想什麼啊？！」，而正好代言比基尼品牌的她，還開玩笑說要送奧蘭多一件四角運動泳褲或三角泳褲，因為「你知道他可能兩種都喜歡，或者都不想穿」。
(中時電子報)
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