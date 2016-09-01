吳敦義：冷和、冷戰都不好 兩岸和平才是王道
前副總統吳敦義看海基會董事長田弘茂人事案，1日在高雄說：「冷和、冷戰都不好，維持兩岸和平穩定發展，才是王道」，另也針對年金改革，他認為一定要做，不做會成為未來國家及社會的未爆彈，且要儘快定案，但認為現在的論壇模式不是最理想的方法。
吳敦義表示，蔡總統事先一定有徵詢很多人，田弘茂是學者，就看他的智慧能力，與蔡總統的互信基礎，如何持以前的兩岸穩定發展局面是最嚴厲的考驗。
吳敦義說，要有智慧化解當前的僵局，冷和或冷戰都不好，最好維持兩岸和平穩定發展，這才是王道。
台灣海峽永續和平發展，不但國人安心，到台灣觀光或作生意下訂單的工商業界也比較能信任，若兩岸僵局未解，台商在大陸也會遇經營問題，必須仰賴兩會持續協商，照顧台商。
媒體詢問他對年金改革看法時，吳敦義說「一定要做，不做會成為未來國家及社會未爆彈，而且從各角度來看，年金改革變須要儘快定案」。
但他也批評，現在的論壇模式不是最理想的方法，讓各種不同言論在論壇裡爭辯，一人一把號，每次開會都是相互罵來罵去，軍公教同仁及一般國民莫衷一是，會造成分裂，處理方式應更細緻。
吳敦義說，「退休後能獲得溫飽及尊嚴，應是年金改革的目標」，應設計合理的天花板及地板，不應出現退休後拿的比退前多的情形。
對於軍人年金，他主張，軍人不能等量齊觀，因為軍人是沒有自由的，離開家庭把生命與時間都奉獻給國家，軍的地板及天花板可以規定的比較合理，其他各行各業也比照設計合理的地板及天花板的年金制度。
吳敦義1日南下高雄市，中午參加前立委張顯耀在左營區四海一家舉辦中秋感恩餐會活動，與近300位退役將校餐敘。
(中時)
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