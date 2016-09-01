年金改革 吳敦義：不做將成國家未爆彈
前副總統吳敦義今天在高雄有密集行程，與軍方友人聚餐還和退休公教人員座談。他說，年金改革一定要做，而且要趕快做，否則將成為國家社會的未爆彈。
卸下副總統職務後，吳敦義在高雄成立辦公室，今天一早就到莫拉克風災重建區的小林國小訪視師生，並談到風災重建工程的點點滴滴。
吳敦義由前立委張顯耀陪同在四海一家與軍友餐敘，媒體關心是否投入國民黨黨主席選舉，吳敦義迴避不說，不過席間有不少退役軍友勸進，有人喊「加油」，也有人喊「凍選」。吳敦義說餐會不談選舉。
年金改革的問題，吳敦義主張一定要做，而且要趕快做，如果不做將會成為國家社會的未爆彈。他說，「國家年金改革委員會」就是個論壇，提供各種言論爭辯，軍公教和勞工或是國民年金等各種言論和主張莫衷一是，一定會造成分裂。
他表示，希望年金改革可以讓退休軍公教和勞工等族群都可以溫飽，也有尊嚴過退休的生活；如果退休後的所得替代率還多於在職，「那不公道的」，應適度調整，而且應訂定合理的天花板、地板標準；不過他也說，要兼顧對國家有貢獻者的權益，軍人把生命和時間貢獻國家，軍人不能和一般民眾等量齊觀。
吳敦義說，年金改革讓大家退休過得尊嚴、溫飽的生活，這樣的年金改革才有意義，否則每次開會都相互罵來罵去，「一人一把號」，這樣的情形不好。1050901
(中央社)
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