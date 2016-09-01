ASTA TV台灣版創刊 40頁看BIGBANG

看準台灣民眾哈韓市場，韓國娛樂雜誌「ASTA TV」9月在台灣發行台灣版，台灣版創刊號就介紹9月中將來台開唱的BIGBANG特輯，內容長達40頁，紀錄從出道到現在的點滴。

2005年在韓國創刊發行的「ASTA TV」娛樂雜誌，9月在台灣發行台灣版。「ASTA TV」代表理事鄭昇華表示，有感於讀者對雜誌的需求不僅是情報性，「ASTA TV」將雜誌內容細分化，以能激發讀者感性的新型態媒體為訴求。

鄭昇華指出，過去10年間「ASTA TV」受到讀者喜愛，期間也有許多人要求發行海外版，有鑑於大中華市場不斷擴大，也看準台灣哈韓市場，「ASTA TV」將海外版首站選在台灣，也為未來進軍大中華市場試水溫。

「ASTA TV」台灣版創刊號，介紹9月9日至11日將來台開唱的韓國天團BIGBANG特輯，以40頁篇幅從他們出道開始介紹，其中也介紹BIGBANG成軍十週年電影，當中也透露隊長G-Dragon原本就有許多刺青，但每次又有新的刺青時，回家怕被媽媽發現，就用頭髮或衣服遮起來等趣事。

另外也以38頁介紹韓國電視劇「W-兩個世界」的男主角李鐘碩，劇情穿梭于漫畫與現實兩個世界，編劇異想天開的故事與想象力，展現了與一般韓劇不同次元的趣味。1050901

(中央社)