少女變少婦 黃小柔、張棋惠分享媽媽經

黃小柔和寶貝兒子。(《媽媽寶寶》雜誌提供)

張棋惠和女兒。(《媽媽寶寶》雜誌提供)

黃小柔(右)和張棋惠已升格為人母。(《媽媽寶寶》雜誌提供)

黃小柔與張琪惠兩人情同姊妹。(《媽媽寶寶》雜誌提供)

從2000年成立4 in Love開始，牽起代表雲（cloudy）的沉穩型冷嘉琳、代表太陽（sunny）的陽光型黃小柔、代表雨（rainy）的可愛型楊丞琳和代表風（windy）的夢幻型張棋惠4位少女的緣分，直至今日，當年18歲的女孩，現在除了楊丞琳之外都已變身為媽咪，還戲稱自己已經變成「4 in Old」，但大家的感情依舊歷久彌新，且現在的聚會更比從前多了可愛的寶貝們一起參與，場面更是熱鬧。

從少女變成少婦，4個女人相聚，以前和現在聊的話題大不同，以往可能會聊哪間餐廳的食物好吃？哪間店的衣服好買好逛？或是誰暗戀誰？現在則是聊育兒、感情、小小抱怨老公等日常生活瑣事，黃小柔更幾乎是所有人的意見領袖，無論有任何問題大家都會詢問他的意見，黃小柔則笑說：「因為我比較雞婆，加上跟自己姊妹一起聊絲毫不設限，所以外太空和子宮就是一線之隔，什麼事情都會聊。」

從認識至今已有17年的兩人，張棋惠覺得黃小柔一路走來始終如一，不管是個性或態度都一直如此；黃小柔則覺得張棋惠以前瘋瘋癲癲，比較不會去想到別人的感受，加上年紀是四個當中最小的，大家自然而然就會去保護她，不要讓她受到傷害，現實面就由其他人來掩護。

多虧張棋惠遇到現在的老公黃冠龍，會帶領著張棋惠往前進，不用擔心她一不小心就脫離正常軌道。小柔則認為自己脾氣不像以前容易與人發生衝突，以往遇到不喜歡的人就是形於色，現在處事更加圓滑，不喜歡就會懂得躲開，能夠學習接受每個人的不同。

張棋惠建議，新手媽媽們不要想太多，做就對了！而且當準備要懷孕時，身旁一定要有好姊妹陪伴，才能開心度過孕期；黃小柔則覺得，孩子來到這世界上當你的小孩，自有其原因，所以一生了孩子，不要過於緊張，更不要因為就失去自己，找一個平衡點是所有人都能滿意的，不要覺得自己一定要犧牲奉獻，保持正向心，才能享受每個階段帶來的快樂。

(中時)