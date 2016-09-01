杭州G20 或惡化中日韓關係

圖為第八次中日韓外長會在日本舉行，中國外交部長王毅（左）、日本外相岸田文雄（中）和韓國外長尹炳世共同出席第八次中日韓外長會時握手照。（圖／新華社）

G20領導人峰會即將在4、5日於杭州舉行，此次峰會對中國而言格外重要，不僅考驗北京的全球領導力，更決定全球未來經濟情勢的重要節點。香港《南華早報》分析稱，除了來自全球的挑戰和領導力的考驗外，此次峰會對中日韓來說格外重要。如果，三國領導人在峰會期間的會談不順利的話，那麼，未來南海問題和東北亞的局勢會陷入膠著甚至是緊張的狀況。

分析稱，如果G20上，三國領導人的會談順利的話，那麼即將在日本舉行的三方會議才有實質性的意義；相反地，若三國領導人不歡而散，那現有的衝突會隨即陷入膠著、緊張局勢迅速升級。吉林大學東北亞問題專家指出，如果各國領導人未能會面或杭州的雙邊會談進展不順利，那麼稍後進行的三國領導人會議也將是前景黯淡。

東海問題是中日眾多紛爭之一，也是近日兩國外長對話的核心議題之一。中國外交學院教授蘇浩表示，中國在東海的強硬舉動是東海力量的轉換點，也表明日本已經在東海失去了主宰地位。而且，安倍還派遣其親信前往北京與習近平面談，試圖促成三方會議。蘇浩表示，日本將中國視作其在東亞主導地位和影響力的挑戰者和競爭者，而中國認為安倍致力於恢復日本的軍隊是帶有敵對性質的舉動。這樣的競爭不僅發生在東海現在也蔓延至南海主權紛爭之中。雖然，外界一直認為中日政治關係遇冷而經濟關係未受影響，然而，現在經濟關係也在降溫。

中韓方面，雖然南韓加入了中國主導的亞投行，但北韓核問題仍壟罩著中韓關係。蘇浩表示，中國作為北韓唯一的盟友，但中韓雙方對實現朝鮮半島統一的時間和途徑的考慮立場完全不一樣。因此，中國社科院研究員張繼峰認為，南韓像日本一樣，就其安保問題向美國尋求幫助。

吉林大學王生表示，中國對於薩德始終保持著克制的態度，是因為北京仍對朴槿惠有所期待。G20是習近平和朴槿惠深入探討薩德問題的機會，如果南韓拒絕在薩德問題上和中國協商，那麼中韓關係，不管從貿易還是安全議題上都會兩敗俱傷。

(中時電子報)