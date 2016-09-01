G20前夕 美國急拉攏印度統一南海步調
美國國務卿凱瑞及印度外長斯瓦拉傑8月30日在新德里進行了「戰略與商業對話」，並於次日發表聯合聲明。針對日前南海仲裁否定中國主張的結果，美印指出，各國應該尊重（聯合國海洋法公約等）國際法，美印兩國對此步調趨於一致。
路透社報導，凱瑞當天在大學發表演講時指出，南海問題不可能通過軍事手段得到解決。他並稱，支持為解決問題制定行為準則，並強調（美國）為我們自身的權利而站了出來，與同盟國休戚與共。
美印聯合聲明還確認兩國在印度洋和亞太地區的海洋合作，雙方更一致同意在應對跨國極端組織「伊斯蘭國」（IS）等方面加大反恐力度。
日本共同社1日報導，中國擔任主席國的二十國集團（G20）峰會即將於9月4日在杭州開幕，各方在此之前的拉鋸戰白熱化。凱瑞8月31日在新德里與印度總理莫迪會談，似就安全等問題進行了商討。
(旺報)
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