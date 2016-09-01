九月十五日預見 時尚攝影傳奇大師 John Rawlings曠世之作

超現實主義的拍攝手法在40年代非常罕見，John Rawlings著實創造出另類的攝影時代。(Photographed by John Rawlings Vogue, March 1943)

攝影傳奇的誕生

John Rawlings 1912年出生於美國俄亥俄州，随後在當地的Wesleyan大學深造。1930年畢業後，隻身來到了纽约。他的第一份工作是自由橱窗設計師，這份工作讓他開始接觸時尚，並發現了自己對攝影的熱愛，早期拍攝許多貴族們的生活，累積了許多作品。1936年，Rawlings被Condé Nast雇用，擔任道具師和現場助理，持著對工作的無比熱情與專注，在短短四個月內就被升職擔任知名時尚攝影師Cecile Beaton的第一助理，Beaton在當時已是大師級的人物，他對於Rawlings前衛的天賦與視覺風格感到印象深刻，更給予極高肯定。1936年九月，Rawlings的作品就第一次登上了《Vogue》，嶄露光芒，Condé Nast 前檔案總監 Charles Dare Scheips Jr 說: 「 Rawlings是Condé Nast 裡第一位真正展示美國文化的攝影師 。」

以超現實主義重新定義時尚

30-40年代是一個充滿變動的年代，從世界性的經濟蕭條到世界大戰結束，許多新興主義如雨後春筍般出現，其中包括了超現實主義，主張透過作品將夢的世界和潛意識的世界呈現出來，因此藝術家們的作品中充滿了奇幻、詭異、夢境般的情景，常將不相干的事物加以並列在一起，構成了一個超越現實的幻象。

在時尚產業方興未艾之際，Rawlings開掘新的攝影方法，特別是光的使用，嘗試使用鏡子，並融合自然光和人工光源，他的骨子裏仿佛有著無限的能量與想像力，所創作的作品讓人驚訝，獨特的超現實主義風格很快就在業界走紅，聲名遠播，在多版的《Vogue》雜誌上都可以看到他的身影，包括英國、法國和美國。1945年，他回到纽约，創立了自己的工作室，作品大量採用自然光，並開始與深受美國雜誌喜愛的陽光型模特兒合作。1960年，Rawlings在《Vogue》有著傳奇般的生涯，同時也開始拍攝一些廣告，著重渲染美國風格的文化生活，為時尚攝影注入了一股新能量。

他為《Vogue》及《Glamour》雜誌拍攝過兩百張雜誌封面及近三萬張的攝影作品，也拍攝過許多當代巨星，如Marlene Dietrich、Salvador Dalí、 Veronica Lake、 以及Montgomery Clift.....等眾多當代巨星。他以敏銳的嗅覺緊緊抓住時代變革的契機，大膽創新，締造輝煌的時尚攝影紀錄。

永垂不朽的經典 9/15風華再現

Rawlings 至今被視為20世紀最具代表性的攝影師，也是最早將商業攝影與藝術完美結合的攝影師。他人生的最後階段是與時尚設計師Adrin一起度過的，於1970年去世，享年58歲。他將自己畢生的作品捐给了Fashion Institute of Technology， 後者與Condé Nast合作，發行了作品集《John Rawlings: 30 years in Vogue》。

想要一睹攝影傳奇大師John Rawlings曠世之作？那就不能錯過《預見Vogue跨世紀時尚攝影展》，集結來自紐約、巴黎、米蘭及倫敦資料館藏原稿，將九十位攝影巨擘，一百六十幅經典時尚作品空運來台，一世紀的時尚攝影史經典再現，絕不能錯過!特展期間為105年09月15日至105年11月27日，將於華山文創園區中4B館盛大展出，預售單人票特價200元(原價300元)，09月14日截止，全省各大售票網熱售中，趕緊把握機會！

活動資訊

活動名稱：《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》

活動地點：華山文創園區中4B館

活動時間：2016年09月15日(四) ~ 2016年11月27日(日)

主辦單位：VOGUE、時藝多媒體

洽詢專線:02-66169928

(中時電子報)