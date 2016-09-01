王寶強勇敢宣布「從頭再來」 發功討兒女監護權
大陸男星王寶強上月中閃電宣布離婚，並指出老婆馬蓉與經紀人宋喆有染，讓大陸網友相當心疼，紛紛站出力挺王寶強，而他繼日前分享與朋友相聚合影後，今(1日)稍早首談離婚後心聲，直言從今天起將從頭再來，為了父母與朋友，他會努力站起來，也表示想將小孩保護好，給他們更好的教育，透露力爭一雙兒女監護權的決心。
沉寂多日後，王寶強剛剛在微博發文，散發正能量表示：「今天的事，明天就是小事；今年的事，明年就是故事；今生的事，來生就是傳說！即今日起，我從頭再來！」透露對被戴綠帽一事已看開，將重新再起。
王寶強更說：「為了我的孩子和父母以及關心愛我的朋友，我要站起來！我會一如既往的認真工作！把每一部作品誠意回饋給觀眾。更要把我的兒女保護好，給他倆更好的教育，培養成社會有用人才。感謝大家支持！」並秀出自己「發功」照片，不到一小時便引來十多萬留言，網友也為他打氣說：「加油寶寶！」、「寶寶加油！我們無條件的永遠支持你」。
(中時電子報)
關鍵字：王寶強
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