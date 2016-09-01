台中市多項交通新措施 今日上路

我要評比

從9月1日起至今年底，民眾使用電子票證進出市政大樓地下停車場等5處停車場，可獲停車費8折優惠。（盧金足攝）

9月1日起台中市計程車依新錶「跳錶收費」，機場或高鐵計程車不按錶收費，任意喊價都屬違法。（盧金足攝）

台中市多項交通新措施9月1日上路！市府交通局與朝陽科技大學、靜宜大學、南開科技大學合作，增加151路、162路、108路3條市區公車路線進入校園，方便學生族群搭乘；此外，針對汽車族，交通局推出持電子票證進出中市5處公有公營停車場，則提供停車費8折優惠；另外，台中市計程車不論新舊計費錶都將一律「照錶收費」，讓乘車收費更公開透明。

交通局長王義川表示，繼日前市公車97路延駛苗栗苑裡高中、206路及219路延伸至石岡國中後，交通局區域聯合治理及公車進校園政策再升級，9月1日起，108路市區公車延進南投草屯旭光高中、南開科技大學；151路行駛進朝陽科技大學校園；162路行駛進靜宜大學，希望藉此增加大學生搭車意願，降低機車使用及事故發生機率。

王義川指出，今年進校園路線的運輸量明顯提升，各校學生交通事故件數也同時降低，顯示改善有具體成效，對全市整體公共運輸使用量也有正向助益，交通局未來將持續推展「

公車進校園」政策，依各校需求擴大辦理，以減少大學院校學生機車使用量，提供安全的交通環境。

為鼓勵民眾使用電子票證進出停車場，交通局自9月1日起至今年底，民眾使用悠遊卡、一卡通等電子票證進出市政大樓地下停車場、市政公園地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、南屯國小地下停車場等5處公有公營停車場，將享停車費8折優惠，且進場後若30分鐘內離場，則免付停車費。

此外，交通局今年底將完成全市23座公有停車場電子票證系統，讓民眾免除攜帶零錢與遺失停車票卡的麻煩，也加速進出停車場速度，減少人工收費時間及驗票卡時間。

搭乘計程車的民眾也要注意，9月1日起台中市計程車一律依新錶「跳錶收費」，尚未更換新錶的計程車則依舊運價跳錶收費，不可以未換錶為由，向乘客超收車資。

王義川強調，台中市境內所有計程車皆須依「汽車運輸業管理規則」規定計程車裝設自動計費錶並按錶收費，台中市沒有可直接議價喊價的規定，目前包括機場計程車不按錶收費任意喊價的情事都屬違法，歡迎民眾檢舉。

如確認計程車違規事證，交通局會依公路法處9000元至9萬元罰鍰，交通局也請各工公會團體，務必通知計程車司機盡速換錶，交通局也提供相關補助，最高可補助6000元。

配合交通部全面強制實施計程車須裝設新式計費錶，交通局持續加速受理車輛設籍台中市的計程車更換新式計費表補助申請，至8月30日止，已受理5694輛計程車的補助申請，換裝新式計費錶的計程車已達75%以上。

(中時)