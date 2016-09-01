不當薪資委員會？不當黨產約聘人員月薪7.3萬

不當黨產處理委員會31日上午正式揭牌，預算書也送抵立法院。（中央社）

不當黨產委員會在106年度編列5500萬預算，其中人事費用為2700萬元。(周思宇攝影)

不當黨產委員會主委顧立雄。（張鎧乙攝）

不當黨產處理委員會31日正式掛牌上路，明年度的預算書也同日送交立法委員。根據預算書內容，主委顧立雄年薪228萬，7名主管的職務加給為各130萬，18名約聘人員月薪換算下來則為7.3萬，網友驚呼，根本是「不當薪資委員會」。

根據立委收到的不當黨產委員會106年年度預算書，該委員會年度預算為5552萬元，其中人事費就高達2758萬元，佔了一半。該委員會含政務人員（主委）1人、主管職7人、約聘人員18人，總共26人。

其中政務人員年薪228萬、7名主管的職務加給130萬，18名約聘人員的薪水則為1584萬元，換算下來，每人月薪平均為7.3萬。此外，還編列了年終獎金275萬、休假補助費30萬、加班費及值班費184萬與勞健保207萬元。

(中時電子報)