吳敦義：僵局不解 王宋都不會接海基會
前副總統吳敦義今天談到海基會董事長由田弘茂出任時說，如果新政府的兩岸僵局不能解開，不管是前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜，都會婉謝。
他說，田弘茂是學者出身，要看他的能力、智慧和蔡總統的互信基礎，調整兩岸關係，持續過去穩定和平的發展局面，否則不管冷戰、冷和都不好，求穩定才是王道，穩定的兩岸關係才能讓國人安心，不管是觀光或生意才能交流。
吳敦義今天在高雄有密集行程，與軍方友人聚餐還和退休公教人員座談。一早就到莫拉克風災重建區的小林國小訪視師生，並談到風災重建工程的點點滴滴。1050901
(中央社)
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