司法院提名 府：學術與實務的堅強組合
副總統陳建仁今天宣布總統蔡英文提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長。副總統說，盼藉這學術界與實務界的堅強組合，推動人民期待的司法改革。
陳副總統今天召開記者會，宣布蔡總統提名許宗力和蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人分別是台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。
總統府下午由第一局局長吳美紅送交兩件總統咨文至立法院秘書處，分別為總統撤回前提名謝文定、林錦芳為司法院大法官並為正、副院長咨文，以及提名許宗力、蔡(火冏)燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7位為司法院大法官，並以許宗力、蔡(火冏)燉為正、副院長，咨請立法院行使同意權。
陳副總統說，許宗力和蔡(火冏)燉是學術與實務的堅強組合，未來透過兩位在司法院的推動，相信必定能結合學術界、實務界、社會力量，共同推動人民殷切期望的司法改革。
另外，在5位大法官被提名人部分，副總統指出，大法官提名審薦小組廣徵民意，收到各界推薦或自薦的50位優秀人士；經過2個月審薦，在充分審查各候選人的法定資格、品德操守、專業表現、學術能力及風評素行等條件，提出13位候選人送交總統參考，總統在經過多方面考量後，圈選出這5位提名人選。
陳建仁強調，這7位被提名人背景多元，都是該領域優秀傑出人才，期盼獲立院同意支持。1050901
(中央社)
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