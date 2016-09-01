推毛小孩安養機構 北市設業者輔導要點
台北市動保處表示，今天開始實施「台北市動物安養機構輔導要點」，輔導民間業者和獸醫院成立動物安養機構，讓犬貓擁有安寧終老照護場所。
北市府輔導民間成立動物安養機構措施，共二類型，像是因罹患慢性疾病或長期傷殘而需要長期醫療動物為照顧對象，並依獸醫師法申請取得獸醫診療機構開業執照者。
動保處說，另一種則是年滿7歲以上動物為照顧對象，並依特定寵物業管理辦法申辦取得特定寵物業許可證者，可提供動物安養機構設立時所需注意規範、工作人員需求、官方認證機制及補助等相關規定。
動保處解釋，訂定「台北市動物安養機構輔導要點」是為了讓想成立安養機構的獸醫院與特定寵物業者遵循方向，同時進行輔導，只要符合規定，就會給予認證。
動保處長嚴一峰說，目前亞洲有訂定動物安養機構的國家，除台灣外，日本也在2013年9月新修訂日本動物愛護及管理法，明確規定飼主有「終身飼養」義務。
動保處說，北市推廣動物安養機構制度，符合世界動物保護的趨勢，更貼近台灣愛護動物的社會文化，讓棄養行為逐漸減少，落實成為友善動物城市，相關申請可至主網頁查詢。1050901
(中央社)
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