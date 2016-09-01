推智慧校園 資策會邀校長參加國際論壇

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資策會教研所集結上百家IT及綠能業者，將舉辦「智慧校園與學習科技生態鏈旗艦展」，並召開國際研討會，邀國際創客教育專家及全台各地從小學至大學校長參加交流。

經濟部工業局委由資策會數位教育研究所將於9月8至9日舉辦Digital Taipei 2016「國際智慧校園與學習跨域創新論壇暨展覽」，邀請世界級演講嘉賓外，3大主題展區更有包含超過百家的國內外學習業者展出包含智慧學習、智慧管理、智慧綠能、智慧保健等智慧校園整體解決方案。

資策會教研所表示，教研所6月剛派員參加全球最大教育科技展會ISTE 2016（International Society for Technology in Education）與來自72個國家近2萬名學者專家共同探討全球最新學習科技趨勢，其中有關虛擬實境（VR）探索式學習、適性學習MOOCs平台、STEAM創新教育，以及智慧校園解決方案，皆是今年全球最重要的學習科技產業發展趨勢。

呼應全球學習科技產業最新發展趨勢，資策會教研所這次論壇暨展覽特別結合台灣多家業者展出最新解決方案，如智慧校園整體解決方案、3D列印教學方案、雲教授物聯網教具、3D虛擬實驗室、VR微太空之旅，以及資策會開發的Class Fu課堂情緒偵測系統等。

其中，神通資科的智慧校園保健站以雲端紀錄師生的保健數據；緯創資通的智慧學習解決方案則已輸出國際，導入泰國的當地中學數學課程。

教研所期望藉由這次展會的舉辦與交流，擴大教與學對未來的無限想像，也藉由與國際買家的面談拓展產業跨域合作視野。

教研所說，這項論壇除世界級重量演講嘉賓演講外，全台各縣市大、中、小學校長，教育政策主管機關、及各大培訓機構及教育產業相關業者皆派員參加，現場並將同步展出AR/VR擴增實境及虛擬實境、機器人、創客教育、智慧校園系統、直播互動教學系統等，有超過100個展位體驗區。1050901

(中央社)