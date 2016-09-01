央視直播永興島小學開學 網友熱議

有中國大陸「最南端小學」之稱的三沙市永興學校今天開學，大陸央視以網路直播介紹，引發網友熱議。有網友質疑，這是大陸宣揚南海主權的「面子工程」，貧困地區教育反而沒得到重視。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，大陸中央電視台上午在網路直播海南省三沙市永興學校開學日的情況。在45分鐘的直播中，除了介紹永興學校，也帶觀眾遊覽永興島。

據公開資料，2015年12月投入使用的永興學校有29名學生。其中幼兒園21人，小學一年級4人、二年級3人、三年級1人，共有8名教師。學生為駐島部隊官兵、幹部職員、居民的學齡子女。

在央視新聞微博，直播貼文發表5小時後，已累積近2500條留言。有網友留言讚嘆永興島的碧海藍天，也有對永興學校的爭論。

有網友認為，這所學校「宣誓主權的意義大於實際使用意義」。

還有人寫道：「這種用錢砸出來給亞太地區的小國家看的面子工程還是不要誇了，我們不談最遠，就說說雲、貴、川、山區的茅草破教室改進了嗎？」

不過，也有網友支持設立永興學校，認為三沙市的戰略地位重要，而且大陸其他偏遠地區的教育建設也有一定水準。1050901

(中央社)