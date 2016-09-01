阿拉斯加小飛機空中對撞 5人全喪命

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美國阿拉斯加官員指出，西部偏遠地區今天驚傳兩架小飛機在空中對撞，造成兩架飛機上5人全部喪命。

美聯社報導，阿拉斯加州騎兵指出，相撞地點位在俄羅斯米申村（Russian Mission）西北方，距安克拉治（Anchorage）西方375哩（約603.5公里）。

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）阿拉斯加分部主任強生（Clint Johnson）說：「失事現場範圍廣大，坐直升機才能抵達。」

州騎兵表示，現場急救人員證實兩架飛機無人生還。他們還無法提供確切死亡人數，但阿拉斯加國民兵（Alaska National Guard）稍早曾表示，兩架飛機上共有5人。

國民兵軍官指出，對撞意外發生在當地時間將近上午11時。（譯者：中央社何宏儒）1050901

(中央社)